Alive começa esta quarta-feira com regresso dos The Strokes e estreia de Stromae

Depois de duas edições adiadas por causa da covid-19, o festival NOS Alive regressa a partir desta quarta-feira ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, acolhendo vários regressos, como The Strokes e Jungle, e a estreia do belga Stromae.

Esta será a 14.ª edição do festival de música, que se estenderá até sábado com 165 atuações, repartidas por sete palcos, a começar no pórtico de entrada dos espectadores, passando por um coreto, um palco dedicado à comédia, outro à música eletrónica ou o palco maior, com os cabeças-de-cartaz.

Esta semana, o promotor Álvaro Covões contou à agência Lusa que nos quatro dias do festival são esperadas 210.000 pessoas, de 98 nacionalidades. Os bilhetes para sexta-feira e sábado já estão esgotados.

Esta quarta-feira, pelo festival vão passar nomes como a fadista Cuca Roseta, o músico Eu.Clides, os Modest Mouse e os Fontaines DC. No palco maior do Alive estarão a cantora brasileira Mallu Magalhães, os britânicos Jungle, os norte-americanos The War on Drugs e The Strokes - todos de regresso a palcos portugueses.

Este palco fechará com a estreia em Portugal do músico e produtor belga Stromae, nome artístico de Paul Van Haver, cuja sonoridade cruza eletrónica, pop, ritmos africanos e hip hop.

O músico tem três álbuns de estúdio: "Cheese" (2010), "Racine carrée" (2013) e "Multitude", lançado em março passado. "Alors on dance", "Formidable", "Papaoutai" e "Santé" são alguns dos temas mais conhecidos de Stromae.

Até sábado, o NOS Alive acolherá, entre outros, os Metallica, Da Weasel, Dino D'Santiago, Florence + The Machine, Imagine Dragons, Manel Cruz, Phoebe Bridgers, St. Vincent, Two Door Cinema Club, DJ Vibe e Três Tristes Tigres.

Em relação a edições anteriores, não há alterações substanciais no recinto do festival, na disposição dos sete espaços, e das zonas de restauração, exceto numa maior dispersão de pontos de acesso às casas de banho.

Todas as informações sobre o festival estão disponíveis em www.nosalive.com.