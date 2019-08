Alma nacional e punk para encerrar festival Vilar de Mouros

Os festivaleiros despedem-se este sábado do Vilar de Mouros, num dia em que o punk é cabeça de cartaz, pela voz dos Gogol Bordello, e em que Linda Martini e Jarojupe vão estar a representar a alma musical portuguesa. A organização espera este ano atingir o registo de 45 mil visitantes, depois de ter aumentado a capacidade do recinto para mais cinco mil pessoas.Os Jarojupe não se podiam sentir mais em casa esta noite. Vão subir ao palco daquele que é o mais antigo festival ibérico, sediado no Alto Minho, região que viu nascer o grupo formado pelos quatro irmãos, naturais de Viana do Castelo. Além disso, também eles são conhecidos por serem a mais antiga banda de rock minhota. Desta forma, o cartaz faz jus aos desejos e expectativas dos festivaleiros, que querem revisitar em Vilar de Mouros as memórias musicais da sua juventude.O dia ficará ainda marcado pela estreia em Portugal dos Prophets of Rage, norte-americanos de rap rock, que prometem atrair portugueses e estrangeiros às margens do rio Coura.Os espanhóis representam cerca de 20% do público internacional, mas, ao longo dos três dias do evento, contabilizam-se um total de 18 nacionalidades diferentes.