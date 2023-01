O espetáculo ‘Reinar depois de morrer’, com que o espanhol Luis Vélez de Guevara (1579-1644) recriou a história de amor entre Pedro e Inês, abre, no próximo dia 20, o ano do Teatro Municipal Joaquim Benite, Almada. Esta coprodução entre a Companhia de Teatro de Almada (CTA) e a Compañía de Teatro Clásico espanhola é uma das 27 propostas teatrais que passam por aquele espaço até ao fim de 2023.









