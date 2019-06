Ana Moura prepara novo álbum

A fadista Ana Moura está em estúdio a gravar o próximo álbum, sucessor de "Moura", de 2015, e conta com produção do produtor norte-americano Emile Haynie, foi esta segunda-feira anunciado.Segundo a editora Universal, a cantora iniciou esta semana em Lisboa a gravação do sétimo álbum de estúdio, com a participação de Emile Haynie, produtor que já trabalhou, por exemplo, com Lana del Rey, Bruno Mars e Eminem.O novo álbum, sétimo da discografia, será lançado no final deste ano, e "marca uma nova fase e sonoridade" no percurso da fadista.Depois do lançamento deste álbum, Ana Moura "iniciará uma extensa digressão mundial ao longo de todo o ano de 2020".