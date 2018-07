Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ana Moura canta com Benjamin Clementine

Cantor britânico ouviu fadista e ficou encantado.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

É uma das grandes novidades do Super Bock Super Rock (SBSR) deste ano: Ana Moura vai cantar com o britânico Benjamin Clementine, a pedido do próprio.



"O Benjamin foi ouvi-la cantar ao vivo e ficou encantado com a voz da Ana, que além do mais é uma pessoa encantadora", diz Luís Montez, da Música no Coração, organizadora do evento que arranca hoje e se prolonga até sábado no Parque das Nações, em Lisboa.



O concerto está marcado para sábado, às 21h40, na reta final do festival, mas até lá ainda há muito para ver e ouvir.



Hoje, às 20h00, outro grande chamariz de público: Rui Reininho, Carlão, Manuela Azevedo e Manel Cruz são alguns dos artistas que participam no tributo ‘Who the F*** is Zé Pedro’, que evoca vida e obra do guitarrista dos Xutos que nos deixou em novembro do ano passado.



"Eles vão cantar alguns temas do Zé Pedro e a sessão arranca com ‘London Calling’, dos Clash, que era a canção preferida dele", diz Montez, que adianta que à conta desse ‘mimo’, a bilheteira de hoje está quase fechada.



Com um fim de festa de arromba, incluindo um grande espetáculo do grupo catalão La Fura Dels Baus, Montez quer um SBSR concorrido.



"Espero entre 57 e 60 mil pessoas nos três dias", conclui.