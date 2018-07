Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrelas da música portuguesa na homenagem a Zé Pedro

Artistas atuar numa banda composta por familiares do guitarrista e dos seus colegas no SBSR.

10:47

O espetáculo ‘Who the F*ck is Zé Pedro?’, que vai homenagear o guitarrista dos Xutos & Pontapés no Super Bock Super Rock, vai juntar nomes como Manel Cruz, Paulo Gonzo, João Pedro Pais, Rui Reininho, Manuela Azevedo, Carlão e Tomás Wallenstein, entre outros.



Vão atuar numa banda composta por familiares do guitarrista e dos seus colegas nos Xutos & Pontapés.