Presidente vai cantar no Rock in Rio Lisboa

Marcelo Rebelo de Sousa fará coro no tema ‘A Minha Casinha’, para homenagear Zé Pedro.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai subir ao Palco Mundo, no Rock in Rio Lisboa, no dia 29 de junho, e fazer coro na canção ‘A Minha Casinha’, como forma de homenagear Zé Pedro, o guitarrista dos Xutos & Pontapés, que morreu a 30 de novembro passado.



Ao lado do Presidente estarão também Ferro Rodrigues, Francisco Louçã e Catarina Martins, entre outros convidados, assim como familiares e amigos do músico.



O tema ‘A Minha Casinha’ deverá encerrar o concerto dos Xutos, cujo arranque está previsto para as 19h45 e que deverá durar uma hora. Durante as cerimónias fúnebres de Zé Pedro, o Presidente da República tinha prometido participar numa "homenagem em grande" ao músico, que descreveu como "um guerreiro da alegria, da vontade de viver".



Os Xutos & Pontapés, que se estrearam nos palcos em 1979, estiveram em todas as edições do Rock in Rio Lisboa, e esta não será exceção, mesmo que a banda tenha passado de cinco para quatro elementos: Tim, Kalu, João Cabeleira e Gui.



Os Xutos & Pontapés tocam no Parque da Bela Vista, em Lisboa, no mesmo dia em que atuam The Killers, The Chemical Brothers e James.



PORMENORES



Arranca neste sábado

A 8ª edição da festa arranca no sábado, com as prestações de Muse, Bastille, Haim e Diogo Piçarra. Ainda há bilhetes para esse dia e custam 69 euros.



Bruno Mars esgotou

Para domingo, 24, é que já não há bilhetes: o dia em que cantam Bruno Mars e Demi Lovato esgotou rapidamente. A 30, atuam Katy Perry e Jessie J.



Números para espantar

Em 32 anos, o Rock in Rio já realizou 17 edições em quatro países (Brasil, Portugal, Espanha e Estados Unidos), somando 8,5 milhões de espectadores.