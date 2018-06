Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Casinha’ nas vozes de Marcelo e Costa

Presidente e primeiro-ministro homenagearam Zé Pedro no concerto dos Xutos.

Duarte Faria | 01:30

Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e António Costa a cantarem, juntos, ‘A Minha Casinha’ dos Xutos & Pontapés? Sim, aconteceu, esta sexta-feira, no terceiro dia da edição 2018 do Rock in Rio.



Numa iniciativa inédita, Presidente da República, presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro, entre outros políticos e figuras de vários quadrantes da sociedade, juntaram-se a Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui para prestar homenagem a Zé Pedro, mítico guitarrista da banda portuguesa que morreu a 30 de novembro, aos 61 anos.



Apesar da chuva que se fez sentir desde o início da tarde (e que se intensificou à hora do espetáculo), milhares de pessoas voltaram a passar, ontem, pelo parque da Bela Vista e juntaram-se a Marcelo (que percorreu o recinto nos minutos que antecederam o concerto - qual estrela de rock?! - e foi muito saudado pela multidão), Ferro e Costa neste tributo, ao qual as mais altas figuras do Estado não quiseram faltar.



"Foi um momento muito bonito", disse Marcelo no fim.



Antes dos Xutos, subiram ao Palco Mundo, do Rock in Rio, os ingleses James, que tiveram a difícil missão de aquecer o público que àquela hora (concerto arrancou às 18h00) já se encontrava no recinto.



À noite foi a vez dos The Chemical Brothers e The Killers, com o parque mais composto, animarem os festivaleiros. E cumpriram.