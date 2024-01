Antes de estrear nas salas de cinema em Portugal – o que acontece amanhã – já ‘Anatomia de uma Queda’ era uma sensação no nosso país, pelo facto de ter, no elenco, um ator lusodescendente. Milo Machado Graner é filho de mãe portuguesa e desempenha um papel fundamental neste thriller francês em que uma mulher é acusada de matar o marido, que morre de forma suspeita, ao cair da varanda da cabana de férias.





No grande ecrã, Milo é Daniel, o filho cego do casal que vai ser chamado a depor em tribunal para testemunhar sobre o tipo de relação que os progenitores tinham. Com apenas 13 anos (à altura da rodagem), o desempenho valeu-lhe uma nomeação aos prémios César para o cinema, na categoria de ator revelação. De resto, ‘Anatomia de uma Queda’ parece talhado para os prémios: no ano passado venceu a Palma D’Ouro, em Cannes, e este ano está nomeado para 11 prémios César (que serão entregues em Paris no mês que vem) e cinco Óscares (incluindo os de melhor filme, melhor realização, melhor atriz e melhor argumento). Assumidamente fascinada por histórias de crime, a realizadora Justine Triet diz que o seu intento era falar das relações conjugais, a partir da perspetiva judicial.