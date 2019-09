Animada corrida em encontro luso-espanhol

Grande assistência presenciou a Corrida Lux que teve lugar na última quinta-feira na praça de Lisboa.

O jovem Guillermo Mendoza, filho do consagrado Pablo Hermoso de Mendoza, recebeu de seu pai o ferro que fora entregue por António Telles, para testemunhar o debute na primeira praça do País.

Guillermo esteve bem nos toiros que lhe couberam em sorte, da ganadaria Passanha, tal como os restantes da corrida. No que abriu praça mostrou muito à vontade, cravando e rematando as sortes muito bem preparadas. No que encerrou a corrida voltou a estar em bom plano, cravando excelentes ferros e rematando as sortes com ladeios que entusiasmaram o público.

No 2º e 4º toiros, António Ribeiro Telles mostrou toda a sua categoria e desenvolveu lides muito aplaudidas, em especial no seu último toiro, cravando dois dos melhores ferros curtos da noite o que mereceu enorme ovação com chamada especial ao meio da arena.

Pablo Hermoso, figura mundial sobejamente conhecida dos aficionados, lidou os 3º e 5º toiros, preparando e cravando ferragem muito aplaudida, rematada com as suas habituais piruetas e ladeios a duas pistas. Os toiros não permitiram grandes atuações, devido à irregularidade das investidas, contudo deram o jogo suficiente para manter o interesse pelas atuações dos artistas.

Os forcados de Alcochete, António José Cardoso, Diogo Timóteo e Manuel Pinto consumaram excelentes pegas. Pelos forcados do Aposento da Moita, foram caras, o cabo Leonardo Mathias, João Gomes e Martim Lopes que também estiveram em bom plano através de excelentes pegas.

O espetáculo foi dirigido por Lara Gregório de Oliveira, tendo a assessorá-la o veterinário Jorge Moreira da Silva e o cornetim José Henriques, e não teve problemas para resolver. Uma noite muito quente que levou ao Campo Pequeno muita gente jovem.