O músico e compositor António Chainho, de 85 anos, estreia um novo espetáculo no dia 28 (sábado), no Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz, numa retrospetiva de carreira que antecipa o seu derradeiro álbum, ‘O Abraço da Guitarra’.



O disco, com lançamento previsto para este primeiro trimestre do ano, será o último de uma carreira de cerca de 60 anos, iniciada a meio da década de 1960 e com a qual o guitarrista se diz “muito contente”.









