António Ribeiro Telles em coma após ter sofrido uma grave colhida durante uma corrida de touros

As próximas horas serão fundamentais para apurar o estado de saúde do cavaleiro tauromáquico António Ribeiro Telles, que se encontra internado no Hospital do Espírito Santo, em Évora, depois de ter sofrido uma grave colhida durante uma corrida de touros na tarde de domingo, em Reguengos de Monsaraz.António Ribeiro Telles, de 58 anos, sofreu um traumatismo craniano profundo, com paragem cardiorrespiratória, após o seu cavalo ter sido abalroado durante a sua segunda lide. O cavaleiro esteve cerca de cinco minutos inanimado na arena, enquanto forcados e outros toureiros tentavam dominar o touro, que continuou a investir. Entre estes encontrava-se o seu filho, António, que, segundo testemunhas no local, foi o "primeiro a pegar o touro pelo rabo". Foi também o filho do veterano cavaleiro que, na página do Centro Equestre António Ribeiro Telles, deu conta de que o estado de saúde do pai "é estável". O toureiro encontra-se sedado e em coma induzido, mas só as próximas horas podem revelar se sofreu sequelas.