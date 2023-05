Costuma dizer-se que o melhor fica para o fim e quem quiser ver como Portugal é usado como cenário do novo ‘Velocidade Furiosa X’, a partir desta quinta-feira nas salas de cinema, terá de esperar cerca de duas horas. É que as paisagens lusas foram escolhidas para o clímax do mais caro filme da saga – custou perto de 300 milhões de euros.









