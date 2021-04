Aprovado estatuto dos profissionais da Cultura com subsídio de suspensão de atividade

Decorreu esta quinta-feira o Conselho de Ministros dedicado à Cultura onde foi aprovado o estatuto dos profissionais do setor da Cultura.



Em declarações aos jornalistas, a ministra da cultura, Graça Fonseca, afirmou que este diploma "é uma reivindicação de todos, representa uma verdadeira política de Estado".





O documento permite define um enquadramento legal para as várias profissões do setor e encontra-se dividido em três partes: registo de trabalhadores, contratos de trabalho e regime contributivo com apoios sociais. Neste último pilar, Graça Fonseca sublinhou a existência do subsídio de suspensão de atividade.Em atualização