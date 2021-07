Aristides de Sousa Mendes vai receber honras de Panteão

Será realizada no dia 5 de Outubro (feriado nacional em que se assinala a implantação da República) a cerimónia de concessão de honras de Panteão Nacional (Lisboa) a Aristides de Sousa Mendes, informou esta quinta-feira a porta-voz da conferência de líderes parlamentares, Maria da Luz Rosinha. O antigo cônsul será homenageado com um túmulo sem corpo, não implicando assim a habitual trasladação, sendo que os seus restos mortais permanecerão no concelho de Carregal do Sal, terra onde nasceu e viveu.Entretanto, para assinalar o 136º aniversário de Aristides de Sousa Mendes, a 19 de julho, será realizada uma cerimónia durante a qual será entregue à Assembleia da República um busto do antigo cônsul por parte do grupo de trabalho responsável por definir todo o processo de homenagem . O grupo foi constituído em outubro do ano passado e conta com representantes de todos os partidos (exceto o Chega) e familiares do antigo cônsul de Portugal em Bordéus (França) que, em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, emitiu vistos que salvaram milhares de pessoas do Holocausto, desobedecendo às ordens do então presidente do conselho, António de Oliveira Salazar, que liderava o governo.foi o ano de nascimento de Aristides de Sousa Mendes, a 19 de julho, em Cabanas de Viriato, Carregal do Sal. Morreu a 3 de abril de 1954, em Lisboa.No Panteão Nacional estão sepultadas figuras como Aquilino Ribeiro, Almeida Garrett, Sophia de Mello Breyner Andresen, Amália Rodrigues e Eusébio.O pintor Salvador Dalí e a mulher, Gala, terão estado entre as pessoas salvas por Aristides durante a II Grande Guerra.