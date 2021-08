Arte volta às ruas de Lisboa até setembro

O festival Lisboa na Rua está de volta este sábado para devolver à capital a música, o circo, o teatro, a dança, o cinema, as artes plásticas e a magia até 19 de setembro.A entrada é gratuita para todos os eventos e iniciativas, mas a lotação mantém-se reduzida, para cumprir as normas de segurança em vigor.O arranque faz-se no Castelo de São Jorge, com o primeiro de cinco concertos do ciclo ‘A Música e O Mundo — Encontros Sonoros Atlânticos’, pelas 19h30, de sábado.A programação definida este ano pela EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural da Câmara Municipal de Lisboa integra vários festivais num só, abordando temas como o ambiente, o desporto e o feminino. Retomam-se tradições, como o Festival de Máscara Ibérica, e regressa o Dançar a Cidade, que este ano se debruça sobre as danças africanas, caribenhas, ibéricas ou sul-americanas e convida a participar em aulas ao ar livre.A 6ª edição do Chapéus na Rua traz o novo circo e no jardim do Museu de Lisboa - Palácio Pimenta vê-se cinema ao ar livre. Este será também o cenário do primeiro espetáculo escrito e encenado pela rapper Capicua, ‘A Tralha’, que alerta para as preocupações ambientais, entre 3 e 5 de setembro.A edição deste ano do Lisboa na Rua resgata também os feitos de mulheres portuguesas que marcaram a diferença nas suas épocas, através de um ciclo de espetáculos ‘Antiprincesas’, criado por Cláudia Gaiolas.No exterior do mercado de Alvalade, os amantes da fotografia vão poder encontrar uma exposição do Parallel Review Lisboa e participar numa oficina sobre várias técnicas.A artista Grada Kilomba estreia a 3 de setembro uma instalação que pretende recordar "histórias e identidades esquecidas ao longo do tempo", no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT).