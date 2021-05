Dezenas de museus nacionais de norte a sul do País vão estar este sábado de portas abertas, em horário noturno, no âmbito da ‘Noite Europeia dos Museus’, uma iniciativa criada em 2005 pelo Ministério da Cultura de França. Por cá, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) voltou a desafiar os espaços museológicos que integram a Rede Portuguesa de Museus a juntarem-se às comemorações, através da realização de diversas atividades, entre as quais visitas guiadas e temáticas a exposições, visitas a reservas de alguns museus, espetáculos de teatro, dança, circo e música, workshops ou palestras. Na maioria, estas ações são gratuitas e para todos os públicos.









O Palácio Nacional de Mafra, por exemplo, oferece visitas ao núcleo conventual a partir das 18h00; o Museu Nacional de Arqueologia, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, conta com workshops a partir das 20h30 e o Museu Nacional de Teatro e Dança, no Lumiar, oferece às 18h30 um espetáculo construído durante a pandemia pelos alunos da ACT - Escola de Atores. No Porto pode visitar-se a Torre dos Clérigos em horário alargado até às 21h00, enquanto em Coimbra, o Museu Municipal permite acesso a todos os seus núcleos até às 22h30.

PROPOSTAS PARA este sábado

Palácio Nacional da Ajuda



Com várias iniciativas entre as 18h00 e as 22h30, o palácio oferece concertos, visitas aos espaços principais e uma oficina surpresa.





Museu dos Coches



Visita ao antigo Picadeiro Real (das 18h00 às 22h00), nomeadamente à exposição ‘Há Fogo! Há Fogo! Acudam, acudam!’





Museu Grão Vasco (Viseu)



Entre as 21h00 e as 22h30 convidam-se os visitantes a descobrir as coleções patentes, desde a escultura do séc.XIV a XVIII, as artes decorativas e a pintura do séc.XVII a XX.