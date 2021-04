Coleções de Arte Nova e Arte Déco, incluindo recentes aquisições inéditas, estão na base do novo museu de Joe Berardo, que o polémico empresário madeirense abre este sábado ao público. O Berardo – Museu Arte Deco (B-MAD), localizado no número 28 da rua 1º de Maio, em Alcântara, na cidade de Lisboa, esteve inicialmente para abrir em 2017, mas foi sofrendo atrasos devido a diversas obras de remodelação e adaptação do edifício em que está instalado e que era a antiga residência de veraneio do marquês de Abrantes, construída na primeira metade do século XVIII.









O B-MAD inicia agora a sua atividade com uma exposição inaugural comissariada por Márcio Alves Roiter, fundador e presidente do Instituto Art Déco Brasil, no Rio de Janeiro, e por Emmanuel Bréon, especialista em arte dos anos 1920 e 1930, e antigo diretor do Musée des Années 30, em Paris.

Na coleção estão reunidas peças de grandes criadores como Jean-Michel Frank, René Lalique, Brant ou Perzel, que incluem móveis, trabalhos em ferro, candeeiros, objetos de vidro, cerâmica, arte de mesa e pratas, associadas a obras de pintura, escultura, desenho, moda e joalharia. A entrada é gratuita até ao fim de maio.



pormenores

Empresário polémico



Em maio de 2019, Joe Berardo foi chamado ao Parlamento para responder pelos créditos ruinosos em que se envolveu e que resultaram em perdas de milhões para a Caixa Geral de Depósitos. Chocou o País com a polémica frase “pessoalmente, não tenho dívidas”.





Museus pelo País



Joe Berardo exibe parte da sua coleção de arte moderna e contemporânea no Museu Coleção Berardo, instalado desde 2007 no CCB, Lisboa, e detém ainda, entre outros museus, o Underground Museum, na Anadia, ou o Museu Berardo Estremoz.