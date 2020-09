A dupla de artistas Lina_Raül Refree está entre os nomeados dos prémios Music Moves Europe 2021, da Comissão Europeia, destinados a artistas emergentes do espaço europeu. A novidade foi anunciada no festival Reeperbahn, em Hamburgo, na Alemanha, na sexta-feira.









A cantora portuguesa Lina e o músico espanhol Raül Refree reinterpretam fados de Amália Rodrigues e, este ano, lançaram um álbum internacional, que tem sido muito elogiado pela crítica. O trabalho inclui temas como ‘Barco Negro’, ‘Foi Deus’, ‘Ave Maria Fadista’, ‘Medo’ e ‘Gaivota’.

De acordo com a promotora Uguru, Lina e Raül Refree têm vários concertos marcados para as próximas semanas, nomeadamente no dia 25, em Salamanca, no dia 26, em Barcelona, e, no dia 8 de outubro, em Tenerife, todos em Espanha.





A 1 de outubro, a dupla apresenta-se no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito do ciclo ‘Há fado no Cais’. A 19 de outubro, os artistas estarão na Union Chapel, em Londres.





Os prémios Music Moves Europe têm como objetivo “contribuir para a criatividade, a diversidade e a competitividade do setor da música na Europa”.





Todos os vencedores dos Music Moves Europe 2021 serão anunciados a 15 de janeiro, no Festival Eurosonic.





Em maio, a dupla já tinha sido distinguida com o prémio de melhor álbum da crítica alemã e está agora também nomeada para os prémios franceses Victoires du Jazz.