Chocante” ou “explosivo” são alguns dos termos que a imprensa internacional utiliza para classificar ‘Allen vs. Farrow’, o documentário da HBO (estreia dia 22) sobre os alegados abusos sexuais sofridos por Dylan Farrow às mãos do pai adotivo, Woody Allen, quando era criança. Alguns dos crimes denunciados transformam-se em processos judiciais, que entretanto prescreveram, pelo que este trabalho realizado por Kirby Dick e Amy Ziering tem como único propósito julgar o cineasta em praça pública.





Uma coisa é certa. Quem o vir terá dificuldade em acreditar na inocência do realizador de ‘Manhattan’, entre outros êxitos do cinema, até porque não existe contraditório (Allen recusou ser entrevistado). Em vez disso, os espectadores são confrontados com imagens chocantes e inéditas, filmadas por Mia Farrow, da filha Dylan, com sete anos, a denunciar os abusos. “Ele disse: ‘Que tal um momento entre pai e filha?’ (...) Foi para trás de mim e tocou-me nas partes privadas”, diz a menina. O documentário revela também uma conversa telefónica entre Farrow e Allen, em que este, num registo sério e desprovido de emoção, reage aos alegados abusos.



Depoimentos







Defesa

Com quatro partes, ‘Allen vs Farrow’ inclui imagens de arquivo e entrevistas, nomeadamente com Mia e Dylan Farrow.

Allen diz-se inocente das acusações da filha, que remontam a 1992. Diz que esta foi manipulada por uma mãe vingativa.



Relação



Allen casou com Soon-Yi Previn, outra das filhas adotivas, em 1997. Caso começou quando a jovem tinha 21 anos.