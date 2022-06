Ator francês Jean-Louis Trintignant morre aos 91 anos

O ator de cinema e do teatro francês, Jean-Louis Trintignant morreu, esta sexta-feira, aos 91 anos, em sua casa em Gard, França.



De acordo com a ex-mulher Nadine Trintignant, à BFM TV, que anunciou a morte num comunicado enviado pelo seu agente, Trintignant "









Participou em mais de 130 filmes e recebeu o prémio de Melhor Ator no Festival de Cannes em 1969 pelo filme de Costa Gavras "Z" e um prémio de Melhor Ator em 2013 pelo filme de Michael Haneke "Amour".

Em conjunto com Jean-Pierre Léaud e o falecido Jean-Paul Belmondo, Trintignant foi um dos principais atores do movimento francês "New Wave".