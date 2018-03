Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atores estão contra a Direção das Artes

Cerca de 300 atores assinaram um comunicado a queixarem-se do atraso nos apoios.

Ana Maria Ribeiro | 01:30

Perto de 300 atores assinaram um comunicado que protesta contra os "atrasos na avaliação dos apoios da DGArtes" [Direção-Geral das Artes] e que, no dizer dos próprios, está a fazer parar o tecido teatral português.



"Passados três meses do início deste ano, e tendo as candidaturas aos apoios terminado no dia 6 de dezembro de 2017, continuamos sem conhecer os resultados da avaliação do júri", lê-se no documento, assinado, entre outros, por Maria João Luís, Albano Jerónimo, Vera Kolodzig, Sandra Faleiro, Margarida Vila-Nova e José Raposo.



"Como sobrevivem estruturas e artistas nestes meses? Como se asseguram produções e compromissos com terceiros?", questionam os signatários.



Em resposta, fonte da DGArtes garante que o concurso da área do teatro está a decorrer dentro do prazo estipulado. "Foram já comunicados aos candidatos os projetos de decisão dos concursos na área do Circo Contemporâneo e Artes de Rua, na área da Dança, na área das Artes Visuais, na área da Música e na área dos Cruzamentos Disciplinares", escreveu a fonte, em resposta às perguntas do CM.



"Relativamente ao concurso da área do Teatro, as apreciações ainda se encontram a decorrer, como previsto, até ao dia 30 de março", acrescentou a mesma fonte.



As decisões do júri aos concursos da DGArtes começaram a ser comunicados a 19 de fevereiro, com os primeiros resultados a serem comunicados aos artistas de Circo Contemporâneo e Artes de Rua.