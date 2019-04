Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atriz brasileira Cissa Guimarães leva sucesso pelo País

Águeda é o ponto de partida para a digressão de ‘Doidas e Santas’, que chegará ao Porto.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A brasileira Cissa Guimarães está em Portugal com o megassucesso ‘Doidas e Santas’, espetáculo que já leva dez anos de carreira no Brasil e que depois de encher o Teatro Tivoli, em Lisboa, começa na quinta-feira, no Centro das Artes de Águeda, um périplo nacional que se estende também à Póvoa de Varzim (dias 27 e 28) e ao Porto (estará de 2 a 5 de maio, no Teatro Sá da Bandeira).



A atriz diz-se "surpreendida" e "muita grata" com a receção que tem tido.



"É a primeira vez que estou em Portugal com uma peça de teatro e sinceramente não contava com este entusiasmo. As pessoas usam as redes sociais para me dizer o quanto gostaram do espetáculo e há gente que me diz que já reservou bilhete no Porto! É incrível", diz Cissa Guimarães, que, para vir ao nosso país, deixou temporariamente o programa de televisão ‘É de Casa’, entregue ao português Ricardo Pereira.



"O programa está em boas mãos. O Ricardo já é um membro da família da TV Globo", diz.



A peça, escrita por Regiana Antonini a partir do livro de Martha Medeiros, conta a história de uma terapeuta em crise existencial.



Aparentemente uma mulher de sucesso, a gerir carreira e família, apercebe-se, a certa altura, de que não está feliz. E toma uma decisão radical.



"Diria que a peça é uma comédia romântica, com emoção e reflexão. Não há uma pessoa que veja o espetáculo e que não se identifique com alguma das personagens. É isso que justifica o sucesso", conclui a atriz.