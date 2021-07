Atriz Monica Belluci protagoniza "Maria Callas - Cartas e Memórias" hoje e domingo no CCB

A atriz Mónica Bellucci protagoniza "Maria Callas -- Cartas e Memórias", a peça que sobe ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito do 38.º Festival de Almada, a decorrer até dia 25.

Com base no livro "Maria Callas Letres & Mémoires", de Tom Volf, que também encena, a peça permite a descoberta da "história verdadeira por detrás da lenda" que marcou os palcos de ópera nos anos de 1950/70, segundo o programa do festival.

O texto vai da infância modesta de Maria Callas (1923-1977), nascida Anna Maria Sofia Cecilia Kalogeropoulou, em Nova Iorque, aos finais da II Guerra Mundial, em Atenas, e da discreta estreia da soprano na ópera, na capital grega, até ao clímax da sua carreira; vai também do casamento com o empresário Giovanni Battista Meneghini, ao escândalo pela relação com o milionário grego Aristóteles Onassis. Ao longo de cerca de 70 minutos, "Maria Callas -- Cartas e Memórias" constitui "um autorretrato fascinante e perturbador da maior voz do século XX".