Avril Lavigne faz revelação emocionante: “Tinha aceitado a morte”

Avril Lavigne está de volta com um novo single após uma interrupção de cinco anos na carreira devido à doença de Lyme. Numa carta emocionante e reveladora, publicada no site oficial da cantora, a própria descreve que "tinha aceitado a morte".

A primeira música chama-se "Head Above Water" e descreve os momentos de luta pelos quais Avril, de 33 anos, passou. "Passaram cinco anos desde que lancei o meu último disco. Passei-os a lutar contra a doença de Lyme […] Consegui transformar essa luta numa música, na qual tenho muito orgulho", refere ainda a cantora.

"Esta foi a primeira música que escrevi na minha cama durante os momentos mais assustadores da minha vida. Tinha aceitado a morte e senti o meu corpo a desligar-se. Senti como se me estivesse a afogar", acrescentou no relato emotivo.

Lavigne criou uma fundação para ajudar os doentes a ultrapassar a doença cujos sintomas incluem cansaço e dores de cabeça.



"Uma picada de inseto pode ter consequências graves. As pessoas não têm consciência de que a doença de Lyme tem de ser tratada quase imediatamente", conclui.

I wrote a letter to my fans on my website.