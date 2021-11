Back to Back Festival: Mão Morta e Bizarra Locomotiva ao vivo em Lisboa e no Porto

Mão Morta, Bizarra Locomotiva, Quartet of Woah! e Processo of Guilt são os protagonistas do Back to Back Festival, com a primeira edição a dividir-se por Lisboa e Porto

O evento arranca sexta-feira, dia 19 de novembro, nas salas LAV – Lisboa ao Vivo, e termina sábado no Hard Club do Porto.

As portas de ambos os recintos abrem às 18h30 e os concertos começam às 19h30. Os bilhetes custam 20 euros e estão à venda nos locais habituais.

- 19h30: The Quartet of Woah;

- 20h15: Process of Guilt;

- 21h10: Bizarra Locomotiva;

- 22h40: Mão Morta.

Conforme o plano de prevenção e contingência da Covid-19 nas duas salas, os portadores de bilhete válido terão de apresentar certificado digital Covid-19 da União europeia, comprovativo da realização de teste para o despiste da infecção por SARS-CoV-2 e certificado de recuperação.

O uso de máscara, embora não seja obrigatório, é recomendado sempre que não seja possível manter o distanciamento físico.

Os Mão Morta terão no último disco ‘No Fim Era o Frio’ o protagonista da sua atuação, sem esquecer passagens por ‘Mutantes S.21’, ‘Corações Felpudos’, ‘Vénus em Chamas’ e ‘Mão Morta’.

Os Bizarra Locomotiva vão descarregar adrenalina tendo como peça central o novo mini-álbum ‘Fenótipvs’, mas não serão esquecidos os temas mais brutais de uma carreira iniciada nos anos 90.

Os Process of Guilt são os representantes da nova força motriz do rock industrial e ‘doom metal’, entre outros géneros, com os concertos a serem marcados por uma intensidade única.

Os The Quartet of Woah abrem as hostilidades do festival Back to Back, numa ode ao rock n’ roll mais pesado e original.