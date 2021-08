Baterista dos Rolling Stones morre aos 80 anos

A lendária banda de rock britânica Rolling Stones está de luto. O baterista Charlie Watts morreu, esta terça-feira, aos 80 anos, num hospital de Londres. “É com imensa tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Charlie. Partiu em paz rodeado pela sua família”, confirmou o agente Bernard Doherty em comunicado.





A causa da morte não foi divulgada, mas o artista havia sido recentemente submetido a uma cirurgia. No passado, enfrentou um cancro na garganta, que superou com sucesso. O último ano e meio revelou-se mais conturbado para Watts, que contou sempre com o apoio da família e dos colegas de banda - Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood.