Quando os Beach Boys se formaram na Califórnia, em 1961, Mike Love, único membro fundador do grupo ainda no ativo, era apenas um jovem acabado de entrar na fase adulta. Hoje é um octogenário de 81 anos, pai de oito filhos e avô de vários netos, mas está aí para as curvas e sobe esta sexta-feira ao palco do Festival Jardins do Marquês (Oeiras) à frente da formação atual da banda.









Ver comentários