Beyoncé fecha Grand Canyon para filmagens de videoclip

Beyoncé foi vista com uma equipa de filmagens em Havasu Falls, no Grand Canyon, no Arizona, a gravar o seu novo videoclipe. De acordo com o site TMZ, a cantora reservou uma parte do Parque Nacional para as gravações, encerrando assim, as visitas no local.

A artista estava acompanhada pela filha, Blue Ivy, durante as filmagens que duraram cerca de cinco horas no Parque Nacional do Grand Canyon, reservado para Beyoncé.

Esta visita ao local aconteceu um dia depois da música 'Spirit', incluída na banda sonora do filme "O Rei Leão: O Presente", ter sido lançada na manhã desta quarta-feira. Embora o lançamento do filme esteja previsto para a sexta-feira, dia 19, os comentários sobre a estreia sugerem que este seja ainda melhor do que o original.

As imagens obtidas pela TMZ mostraram a equipa de filmagens, naquele que é um local muito restrito, com apenas 300 passes diários para visitas locais.

O Grand Canyon está localizado no norte de Arizona, no Grand Canyon National Park, local que atrai milhões de turistas por ano.