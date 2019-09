Billie Eilish, o fenómeno pop alternativo, estreia-se hoje em Lisboa

A cantora norte-americana Billie Eilish, de 17 anos, fenómeno da música pop da atualidade, atua esta quarta-feira na Altice Arena, em Lisboa, numa estreia há muito esgotada.O concerto foi anunciado em fevereiro passado para o Coliseu de Lisboa, mas rapidamente esgotou, tendo sido transferido para a Sala Tejo da Altice Arena, antes de acabar a lotar a totalidade da sala principal.Apresentada como uma artista com "um estilo único e enigmático", prestes a tornar-se "numa das maiores estrelas do pop alternativo", Billie Eilish esgotou o concerto numa altura em que estava a lançar o álbum de estreia, "When we all fall asleep, where do we go?".Na biografia oficial da cantora, nascida em 2001, lê-se que começou a dançar aos oito anos e a escrever canções aos 11. Em 2015, pouco antes de completar 14 anos, gravou a música "Ocean Eyes", escrita pelo irmão, parceiro de posteriores canções.Influenciada pelo hip hop, inspirada por nomes como Childish Gambino e Rihanna, Billie Eilish editou o EP "Don't smile at me" em 2017 e o primeiro álbum saiu em março passado.A influência junto dos adolescentes extravasa os milhões de visualizações e escutas da música na Internet e estende-se, por exemplo, à moda, com várias marcas de roupa e calçado a quererem associar-se à cantora. A conta oficial da artista no Instagram tem 36 milhões de seguidores.Já fez capa da Billboard e da Rolling Stone, com os títulos "Rebelde com plano" e "O triunfo dos esquisitos", foi fotografada para a Vogue e criticou a revista alemã Nylon por ter surgido na primeira página sem autorização.Da atual digressão, que passa por Lisboa, fazem parte algumas das canções que somam milhões de visualizações, como "Bad Guy", "Bellyache", "Bitches broken hearts", "Ocean eyes" e "Copycat".As portas do Altice Arena abrem às 18h30 e o concerto de Billie Eilish é às 20h00.