B.Leza faz 28 anos com uma festa que levará alguns convidados ao palco

A banda B.Leza, composta por Nando Andrade, Renato Chantre, Ivan Gomes, Emílio Lobo, e Steffy Lima na voz, vai dar o mote para uma noite de festa, em que, entre os convidados, muitos subirão certamente ao palco, e já há presenças confirmadas, como John d’Brava ou Ana Firmino.

O B.Leza abriu portas em 1995, no Palácio Almada Carvalhais, no Conde Barão. Na altura os músicos da casa eram entre outros, o Cau Paris, Toy Vieira, Costa Neto, Vaiss, Nanuto, e muitos foram os concertos que fizeram do espaço a grande referência na música africana em Portugal. Ildo Lobo, Ferro Gaita, Tito Paris, Celina Pereira, ou Nancy Vieira, são alguns artistas que pisaram o palco do antigo B.Leza, que acabou por fechar portas em 2007, mas reabriu anos mais tarde, em 2012, no Cais do Sodré, junto ao rio. E continua a fazer história com vários concertos por semana, onde atuam artistas como Tabanka Djazz, Dany Silva, Tcheka, Zeca di Nha Reinalda, Banda Monte Cara, e músicos mais jovens, que se continuam a revelar.

Morna, funaná e coladeira, não vai faltar para uma noite que se espera ser de encontros, reencontros, e muita dança.