Monte Cara abre 2023 com concerto no B.Leza

A banda Monte Cara vai estar em palco no B.Leza na passagem de ano. Será um arranque de 2023 com muito ritmo e música cabo-verdiana.



O projeto Re:Imaginar Monte Cara tem como grande impulsionador Alcides Nascimento, filho de Bana, o "Rei da Morna".





Em 1976, Bana abriu um restaurante em Lisboa, na Rua do Sol ao Rato, o Monte Cara, em homenagem ao símbolo da cidade do Mindelo. Era um ponto de encontro na noite de Lisboa para muitos músicos africanos e portugueses também.Acabou por se tornar numa grande escola de músicos, Luís Morais e Paulino Vieira foram grandes mestres numa casa onde atuaram artistas como Tito Paris, Armando Tito, Toy Vieira, Leonel Almeida, Celina Pereira, Cesária Évora, Rui Veloso, Dany Silva, entre muitos outros.Alcides juntou alguns dos músicos residentes do antigo restaurante e criou o projeto que está na estrada, com o EP Re:Imaginar Monte Cara, gravado com participação de Dino d'Santiago, Leonel Almeida, Dany Silva, Tito Paris e Rui Veloso.Para a noite de Réveillon a banda formada por Toy Vieira, Manuel Paris, Zé António e Toy Paris contará ainda com a participação de Kau Paris, e a voz de Dainira Veríssimo. Um arranque de 2023 onde não faltará música para dançar.