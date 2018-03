Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bob Dylan sem nostalgia surpreende público em Lisboa

Vencedor do Nobel da Literatura esgotou a Altice Arena com a ‘Never Ending Tour’.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Um homem. Um palco. Uma banda e uma sala cheia de gente em contemplação. Bob Dylan passou ontem pela Altice Arena, em Lisboa, no recomeço da ‘Never Ending Tour’ na Europa, e ofereceu aos portugueses um espetáculo muito simples e nada nostálgico.



Os muitos fãs do cantor americano que estavam desejosos de ouvir os seus grandes êxitos dos anos 60 ficaram surpreendidos. O músico preferiu dar-lhes uma amostra das suas canções mais recentes. Só os que têm acompanhado a sua carreira até à atualidade as terão reconhecido.



O concerto arrancou à hora prevista com o tema ‘Things Have Changed’, canção que tem dado início aos espetáculos da tournée. Dylan estava ao piano. Da harmónica e da guitarra, que eram a sua imagem de marca no passado, nem sinal. E a partir da primeira canção, o público percebeu logo que ia ser um grande concerto de rock n’ roll.



Apesar de algumas baladas pelo meio, os cinquentões que enchiam a sala tiveram muitas oportunidades para bater o pé, a marcar o ritmo sincopado das músicas.



É verdade que Dylan não fala com o público? É. Até à hora de fecho da edição ainda não o tinha feito. Aliás, nem parecia reconhecer a existência de espectadores no recinto. Toda a atenção do cantor que é Nobel da Literatura estava virada para a música.



Aos 76 anos, a voz perdeu um pouco da sua personalidade, mas é óbvio que não tem qualquer vontade de se calar.