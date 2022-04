A vida de um arquiteto engatatão, noivo de três hospedeiras em simultâneo, corria às mil maravilhas, até os horários dos voos lhe trocarem as voltas. Aí começa a instalar-se o caos, até ao dia em que as namoradas se encontram na mesma casa. Este é o enredo da peça ‘Boeing Boeing’, em exibição no Teatro Politeama, em Lisboa, e que junta em palco António Camelier (o arquiteto), António Machado (o amigo do arquiteto que se aproveita da situação), Núria Madruga, Liliana Santos, Carolina Puntel (as três noivas) e Teresa Guilherme, a governanta que faz de tudo para segurar as pontas."É uma comédia para toda a família e que desde o início consegue criar uma cumplicidade muito grande com o público, assim que este se apercebe que está criado ali um imbróglio muito grande", diz Teresa Guilherme, que volta a abraçar assim um novo projeto na representação: "Adoro a energia e o faz de conta coletivo do teatro", revela ao