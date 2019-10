Brasileiro Toquinho traz show intimista a Portugal

Parece mentira, mas esta é a segunda vez que o brasileiro Toquinho, um dos nomes maiores da Bossa Nova, vem cantar a Portugal. O músico, que celebrou 73 anos de vida em julho e que este ano está a fazer 50 de carreira, chega ao Teatro Tivoli, em Lisboa, nos dias 7 e 8 (segunda e terça-feira), e no dia 9, quarta, vai ao Porto, para dar espetáculo no Coliseu. Um show que descreve como "simples" e "coloquial"."Este concerto foi concebido especificamente para Portugal: levo um instrumentista de sopros (saxofone e clarinete) e uma cantora muito especial, muito solar. Depois, sou eu e o meu violão", anuncia o músico. "É um show enxuto onde vou mostrar, na essência, as canções e as pessoas que marcaram o meu percurso."Toquinho diz que, entre as centenas de canções que assinou, não lhe foi difícil escolher o repertório para este concerto, até porque "as pilastras da nossa vida, todos nós sabemos quais são...". "Escolhi também momentos pitorescos da minha carreira para poder comentar com o público", anuncia, ele que não costuma ter um formato fixo para os seus concertos, mas prefere, antes, moldar-se ao momento."Vou cantar uma hora e 20 minutos, mais ou menos, porque nunca faço espetáculos muito longos. Mas tenho muita facilidade para mudar uma coisa ou outra", adianta.E há mesmo a possibilidade de interpretar alguma das canções do seu novíssimo álbum, acabado de gravar, e que se chama ‘A Arte de Viver’. Os bilhetes para ver e ouvir Toquinho já estão à venda e custam entre os 35 e os 45 euros.