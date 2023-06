O jornal ‘The Guardian’ considera-a “uma fatia absurda de alegria”, “kitsch e bonita”, “a primeira obra-prima artística totalmente alegre do século XXI”. Joana Vasconcelos inaugura, dia 18, uma obra que já está a dar que falar no país de sua majestade. Trata-se do projeto ‘Bolo de Noiva’, um edifício de 12 metros de altura e quatro andares que, tal como o próprio nome indica tem o formato gigante de um bolo de noiva.









