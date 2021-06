Buraka Som Sistema regressam com disco do último concerto

Cinco anos depois do concerto de despedida junto à Torre de Belém, em Lisboa, a mítica banda Buraka Som Sistema está de volta com um álbum que recupera precisamente essa última atuação. ‘Buraka 4 Ever’ chega a 2 de julho, anunciou a agência Arruada."Toda a gente já sabia que Buraka é para sempre. Faltava eternizar o momento num disco com tanta emoção como a que vivemos há cinco anos na Torre de Belém. (...) Espero que vos dê tanta pele de galinha como a mim", partilhou o DJ Branko, que, com Blaya, Riot, Condutor e Kalaf, integrou o grupo, que marcou para sempre a música eletrónica portuguesa com ascendência africana (nasceu em 2005).O álbum surge também para assinalar os 15 anos do início do grupo. Do alinhamento deste disco ao vivo fazem parte "as canções mais icónicas", como ‘Kalemba’, ‘Sound of Kuduro’, ‘(We stay) up all night’ e ‘Hangover (Bababa)’, reconstruídas e remasterizadas em estúdio. O concerto na capital, que foi assistido por cerca de 15 mil pessoas, fechou uma digressão internacional de celebração de uma década de Buraka Som Sistema. Representou também o início de um momento de pausa para reflexão, que dura até hoje.Mais de cinco anos depois, o regresso à estrada e aos palcos ainda não está equacionado, mas os admiradores dos cinco artistas, que foram entretanto consolidando carreiras a solo, poderão matar saudades através deste trabalho, disponível dentro de um mês.