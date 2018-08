Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caetano Veloso canta tema de Salvador Sobral

Cantor e os seus três filhos lotaram, e duas noites consecutivas, o Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Dois concertos imaculados, simples e emotivos. Eis os melhores adjetivos para descrever o espetáculo que levou Caetano Veloso e filhos ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em duas noites consecutivas. Um concerto tão perfeito que nem sequer faltou a piscadela de olho ao público português, com Caetano a cantar o tema 'Amar pelos Dois', canção de Luísa Sobral com a qual Salvador Sobral venceu a edição de 2017 do Festival Eurovisão da Canção.



No ano passado Caetano fez campanha a favor do amigo, para captar votos para a canção, e os fãs que encheram o Coliseu agradeceram-lhe agora, com uma chuva de fortes aplausos.



Com uma simplicidade desconcertante - que é apanágio dos concertos do artista brasileiro - em palco estavam apenas cinco cadeiras, para receber Caetano e os filhos: Moreno, Zeca e Tom (Zeca teve direito a duas, para poder alternar entre o teclado e o baixo). O resto foram as cantigas. De um repertório cheio de canções que o público português conhece de cor, a família de artistas passou em revista temas como 'O Leãozinho' e 'O Seu Amor' - que não falharam o alvo e acertaram no coração dos espectadores.



Caetano - que para a semana completará o seu 76º aniversário (na terça-feira, dia 7) - reconheceu que estava um pouco "nervoso" com o espetáculo, mas não havia razão para tal. O público, que o acolhe sempre de braços abertos, não falhou e voltou a ser fator fundamental no sucesso do concerto.