U m caixão branco, com uma coroa de flores e uma faixa com a frase ‘Aqui jazem profissionais da Cultura, Artes e Eventos’ foi colocado, esta quarta-feira de manhã, ao fundo da escadaria da Assembleia da República. Esta foi mais uma forma de protesto, em jeito de velório simbólico, dos profissionais da cultura para lembrar o abandono a que o setor foi deixado em tempos de pandemia.





O protesto, levado a cabo pelo grupo Vigília Cultura e Artes e que surgiu já em contexto da atual crise, estendeu-se também a outras cidades de Portugal continental e ilhas: Porto, Évora, Faro, Funchal, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo. “É muito triste que ao final de onze meses estejamos a reivindicar as mesmas coisas porque nada foi feito” diz aoJoana Saraiva, responsável pela ação, que dá como o exemplo “os apoios de emergência que demoram e as medidas estruturais que não chegam”.