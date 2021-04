A resolução do Conselho de Ministros, publicada no passado sábado, deixa de fora este tipo de espetáculos. Por isso, a ProToiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia já convocou um protesto em frente ao Campo Pequeno, para a próxima quinta-feira, 22, às 11h00.



O setor da tauromaquia vai continuar parado, apesar do desconfinamento decretado pelo Governo para os restantes setores culturais, como teatros, cinemas e concertos, em vigor desde segunda-feira.A resolução do Conselho de Ministros, publicada no passado sábado, deixa de fora este tipo de espetáculos. Por isso, a ProToiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia já convocou um protesto em frente ao Campo Pequeno, para a próxima quinta-feira, 22, às 11h00.

“Trata-se de uma discriminação inaceitável e arbitrária em relação às outras áreas culturais, repetindo o ataque acintoso do ano passado, aquando da reabertura dos espetáculos culturais”, afirma a organização.



“Este é mais um dos reiterados atos discriminatórios do Governo para com os aficionados e o setor da tauromaquia, impedindo o trabalho e sustento de muitos milhares de pessoas que dependem deste setor, que já se encontram em situações muito difíceis”.



A ProToiro aponta o exemplo da praça de Toiros do Campo Pequeno, em Lisboa, como o “cúmulo do absurdo”, uma vez que “reabre para dar concertos mas não pode realizar o fim para que foi construída, dar corridas de toiros”. “Não descansaremos até que a igualdade seja reposta.”





Prejuízo de milhões



A tauromaquia terá perdido, no ano passado, entre 5 e 10 milhões de euros em receitas de bilheteira. Com as praças fechadas durante parte significativa da temporada e lotação reduzida a 1/4 na restante, o setor atravessa um período muito difícil. “Não existiu nenhum foco de contágio em corridas de toiros”, garante a ProToiro.





Arranque em Reguengos



O arranque da temporada tauromáquica 2021 em Portugal estava previsto para o próximo sábado, dia 24, em Reguengos de Monsaraz, com a realização de um festival matinal.