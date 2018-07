Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campo Pequeno lamenta "bronca" em corrida de touros

Espetáculo da noite de quinta-feira, dia 5 de julho, não correspondeu às expetativas do público.

A empresa do Campo Pequeno emitiu um comunicado onde lamentou a forma menos esperada como correu a corrida de touros na passada noite de quinta-feira. O espetáculo, que não correspondeu às expetativas do público, ficou marcada pela falta de investida por parte dos touros de Rui Bento, que também já assumiu a sua culpa perante o sucedido.



"A corrida de 5 de Julho, no Campo Pequeno, na qual a empresa tinha posto as mais altas expectativas, não correspondeu ao que era esperado. Lamentamos que assim tivesse sido, ao não termos correspondido, nem às exigências dos Aficionados e Público em geral, nem às expectativas que, enquanto empresa, tínhamos assumido. Compreendemos a indignação suscitada, que é igual à nossa frustração", pode ler-se na nota enviada pela empresa.



Assim, o comunicado termina com a promessa de que não irá permitir que se repitam as circunstâncias que ditaram o desfecho da noite.