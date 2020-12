Se nos anos 60, Mick Jagger, David Bowie, Keith Moon e Bob Dylan eram as figuras do rock mais extravagantes, a cantora Dana Gillespie dormiu com todas elas.Ora, as suas escapadelas sexuais com alguns dos maiores ícones da música vão ser agora descritas no livro ‘Weren’t Born a Man’, onde a também atriz inglesa, hoje com 71 anos, conta inclusive que chegou a fazer um ‘ménage à trois’ com Bowie e a sua primeira mulher, Angela Barnett.Já sobre Keith Moon, guitarrista dos The Who, garante, por exemplo, que este gostava de fazer sexo nos locais mais bizarros. “Não lhe interessava quando ou onde”, revelou ao jornal ‘Daily Mirror’, tecendo os maiores elogios ao músico: “Nunca foi chato ou aborrecido. Era um lunático simpático. Tudo o que se escreveu sobre ele é verdade. Viveu até ao limite e tinha um enorme apetite por álcool, comprimidos e sexo. E os comprimidos estimulantes significavam que ele aguentava horas e horas.”