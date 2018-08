Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cantora de banda de metal morre aos 43 anos

Jill Janus era a vocalista da banda Huntress.

09:40

Jill Janus, a vocalista da banda de heavy metal Huntress, morreu aos 43 anos, anunciaram esta quinta-feira os seus familiares e colegas.



A cantora lutava há já vários anos contra doenças do foro psicológico e tudo leva a crer que tenha tirado a própria vida, tendo sido encontrada morta em Portland, Oregon, nos EUA.



A artista integrou a banda Huntress em 2009 e compôs alguns dos maiores sucessos musicais da mesma. Mantinha um relacionamento com Blake Meahl, o fundador do grupo de música, há já nove anos.



"Eu e a Janus passámos nove anos juntos a criar uma casa, a ter uma família e a alimentar a nossa paixão pela banda. A devastação de saber que nunca mais a vou ver é a experiência mais terrível pela qual já passei", escreveu o músico na sua página de Facebook.