Olívia, uma jovem de ideais políticos fortes que se opõe à ditadura, e Francisco, um rapaz que sonha ser ator de comédia, conhecem-se e apaixonam-se num grupo de teatro amador que está a produzir uma versão musical de ‘Romeu e Julieta’. Este é o ponto de partida para o musical ‘A Madrugada que Eu Esperava’, que estreia esta quarta-feira

no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e que conta com as cantoras Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco na composição das músicas, mas também na interpretação. As duas artistas dão corpo (e voz) à personagem de Olívia, alternando o papel com o de Clara, a sua irmã.





Com texto assinado por Hugo Gonçalves e encenação de Ricardo da Rocha, o espetáculo conta ainda, no elenco, com Brienne Keller, Dinarte Branco, JP Costa, João Maria Pinto, Jorge Mourato, José Lobo, Maria Henrique, Mariana Lencastre e uma banda ao vivo. O musical estará em cena na capital até 28 de abril, sendo depois apresentado, nos dias 30 e 31 de maio, no Coliseu do Porto.