‘Chicago’ abre a nova temporada do Trindade

Regresso de Alexandra Lencastre é uma das apostas de Diogo Infante para 2020.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Pouco mais de um ano depois de assumir a direção artística do Teatro da Trindade, em Lisboa, Diogo Infante já tem resultados para mostrar. De 2017 para 2018, a casa que dirige passou dos "60 e tal mil espectadores para mais de 100 mil".



No total, 140 mil pessoas foram ver as 700 sessões dos 75 espetáculos que o Trindade apresentou, naquilo que o diretor diz ser "um saldo francamente positivo".



E se 2018 foi bom, a temporada 2019-2020 quer-se ainda melhor, com o ano a abrir com o musical ‘Chicago’. O espetáculo chega a 11 de setembro e inaugura um ano artístico que tem como um grande chamariz o facto de trazer Alexandra Lencastre de volta aos palcos.



A atriz regressa para interpretar mais um grande texto, desta feita o clássico ‘Ricardo III’ de Shakespeare, que Marco Medeiros vai estrear em abril do ano que vem. Diogo Infante, Lia Gama, Guilherme Filipe e Pedro Laginha estão entre os atores que integram o elenco.



Outras novidades do programa são as estreias de ‘Amado Monstro’, adaptação cénica da obra de Javier Tomeo que Diogo Infante desafiou João Didelet e Marcantónio Del Carlo para levarem à cena; e de ‘Os Inimigos da Liberdade’, peça com que Manuel Pureza venceu prémio dramatúrgico Miguel Rovisco.



PORMENORES

Virgílio vezes três

O ator Virgílio Castelo vai ser presença assídua nas produções do Trindade: tem não um, nem dois, mas três espetáculos agendados naquela casa. O primeiro chega logo em setembro: é ‘O Amante’, peça de Harold Pinter que vai interpretar ao lado de Custódia Gallego.



Branco e Condessa juntos

José Condessa e Bárbara Branco são Romeu e Julieta na peça de Shakespeare ainda em cena. Na temporada que vem vão voltar a contracenar em ‘Dias de Vinha e Rosas’. O espetáculo será dirigido por Diogo Infante e estreia a 3 de junho de 2020.