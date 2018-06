Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chupetas, sprays nasais e hula hoops proibidos no concerto de Shakira em Lisboa

Espetáculo está marcado para as 21h00 desta quinta-feira.

Por Lusa | 17:36

Chupetas, sprays nasais, gotas para os olhos e batons estão entre os artigos que os espetadores estão proibidos de levar para o concerto da colombiana Shakira, que se realiza na quinta-feira em Lisboa, anunciou a organização.



A promotora Ritmos & Blues divulgou, através de uma publicação na rede social Facebook, uma lista de "artigos proibidos" no concerto de Shakira na Altice Arena.



Além dos expectáveis, como "substância ilegais" e "armas de qualquer tipo incluindo canivetes, spray pimenta ou artigos do género que possam ser considerados perigosos", a lista inclui também "chupetas, máscaras de pó, sprays nasais, gotas para os olhos, batons e 'lip gloss', 'hula hoops' e balões".



Entre os "artigos com que não se pode entrar no recinto do espetáculo" estão também "canábis, produtos à base de canábis, ou artigos associados, lasers, objetos/brinquedos com luzes LED, correntes e acessórios com pontas de ferro, comida e bebidas (exceto água), máquinas fotográficas profissionais, iPads, tablets, selfie sticks, gravadores áudio e drones".



Contactada pela Lusa, fonte da promotora Ritmos & Blues explicou que a lista de artigos proibidos foi elaborada pelo agenciamento da artista, não tendo sido dada qualquer justificação em relação às escolhas.



O concerto de Shakira em Lisboa, que esteve inicialmente marcado para 22 de novembro do ano passado, faz parte da digressão "El Dorado" na Europa, a primeira após vários anos afastada dos grandes palcos.



No ano passado, uma hemorragia nas cordas vocais obrigou a artista colombiana a desmarcar os concertos que tinha previstos na Europa, em países como Espanha, França e Portugal.



Os últimos concertos de Shakira em Portugal datam de 2010, ano em que atuou no Rock in Rio Lisboa e na Altice Arena.



A digressão "El Dorado" é de promoção do álbum "El Dorado", editado em maio do ano passado pela Sony Music, o 11.º álbum da sua carreira.



O espetáculo está marcado para as 21h00.