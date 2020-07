Ciclo de fado recorda Amália

No mês do centenário do nascimento de Amália Rodrigues, o Casino Estoril acolhe a partir desta sexta-feira (24) um ciclo comemorativo em homenagem à fadista, aclamada como "a voz de Portugal". O programa "Fados de Amália no Casino Estoril" reúne três vozes femininas que interpretam os fados e canções tradicionais popularizadas pela diva do fado ao longo da sua carreira.



Sandra Correia sobe ao palco do Lounge D, esta sexta-feira, seguindo-se, Célia Leiria, no dia 25, e Joana Amendoeira, no dia 29 de Julho. As intérpretes serão acompanhadas por Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa, e por Ivan Cardoso e Pedro Soares na viola de fado. Os concertos têm entrada livre.

O Casino Estoril associa-se, assim, às comemorações do centenário do nascimento da maior figura da música nacional do século XX, que esgotou numerosas vezes o Salão Preto e Prata. Recorde-se que Amália Rodrigues assinou memoráveis actuações, entre as quais se destacam, por exemplo, várias noites de réveillon e momentos únicos partilhando o palco com Júlio Iglesias ou Tony Bennett.