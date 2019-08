Português entre os cientistas que descobriram esqueletos de adolescentes do período das migrações bárbaras na Croácia

Uma equipa de cientistas, que incluiu o português Daniel Fernandes, descobriu três esqueletos do período das migrações bárbaras numa vala em Osijek, na Croácia, tendo os resultados do seu estudo sido esta quarta-feira publicados numa revista científica.

Daniel Fernandes, do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e do Departamento de Antropologia Evolutiva da Universidade de Viena, é o primeiro autor do artigo "Deformação craniana e diversidade genética em três indivíduos masculinos adolescentes do período da grande migração", publicado na revista científica PLOS One.

As ossadas, datadas daquele que é também conhecido como o período das grandes migrações (século V depois de Cristo), correspondem a três adolescentes do sexo masculino, com idades entre os 12 e 16 anos, e estão associadas à presença de vários povos nómadas naquela zona da Europa.