Num ano em que foram levantadas todas as restrições relativas à pandemia, as salas de cinema em Portugal registaram, durante 2022, mais de 9,5 milhões de espectadores. Trata-se de um aumento de quase 50 por cento relativamente a 2021, que se tinha ficado pelos 5,4 milhões. Os números são ainda provisórios, calculados a partir dos dados já disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).









