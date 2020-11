Cinemas temem não resistir a novas regras de combate à Covid-19

As novas medidas decretadas pelo Governo no combate à pandemia de Covid-19 ameaçam a sobrevivência de salas de cinema de todo o País. O alerta é da FEVIP - Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais, que garante que o setor terá grandes dificuldades em suportar os custos da atividade com o encerramento das salas às 22h30 em 121 concelhos, o que obriga ao cancelamento das sessões da noite, que concentram mais público."Isto para muitas salas de cinema significa apenas uma coisa: o fim", afirma António Paulo Santos, diretor-geral da FEVIP, acrescentando que o adiamento das grandes estreias para 2021 veio piorar a situação. "Espanha, França e Itália, com 25%, 41% e55% de quota de mercado para a cinematografia local, estão menos dependentes do cinema americano. Portugal teve uma quota de 2%, o que nos deixa numa dependência muito maior de um cinema americano adiado pela pandemia. A massificação e maior diversidade na oferta de filmes portugueses deverá ser um imperativo nacional", conclui o responsável.A FEVIP já manifestou a sua preocupação ao Governo e neste momento está a preparar um conjunto de medidas a apresentar ao Executivo.Segundo o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), entre janeiro e setembro de 2020 as salas registaram 3,2 milhões de espectadores e 17,7 milhões de euros de receita de bilheteira. Uma quebra de 71% face ao mesmo período do ano passado.A Federação Internacional de Cinemas, que representa exibidores e associações do setor da exibição em 38 países, pediu à Comissão Europeia e aos Estados-membros mais apoios financeiros que garantam a sobrevivência das salas de cinema face à pandemia de Covid-19.